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صور: أسطول سيارات إسعاف يصل غزة عبر معبر رفح

الإثنين 08 نوفمبر 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: أسطول سيارات إسعاف يصل غزة عبر معبر رفح



غزة/سما/

وصل اليوم الإثنين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أسطول من سيارات الإسعاف يضم 37 سيارة مجهزة بالكامل، بتنسيق قافلة أميال من الابتسامات.

وقال المنسق العام للقافلة عصام يوسف في تصريحات صحفية إن قافلة أميال بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت 37 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل إلى غزة. وأشار يوسف إلى أن المشروع بالشراكة مع مشروع "تحيا مصر"، وتحمل القافلة اسم "مصر وفلسطين، يداً بيد للحياة".

وتعهّد يوسف باستمرار جهود "أميال من الابتسامات" في دعم غزة، واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.



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#اسطول سيارات اسعاف #مصر #معبر رفح
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