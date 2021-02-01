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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 08 نوفمبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 9 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق (36/2021) + الحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد (37/2021)، والأسماء من (76) حتى (126) من كشف الجوازات المصرية رقم (2/2021).

ودعت المسافرين إلى إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم وحتى الساعة 06:00 مساءً في المراكز الصحية بجميع المحافظات.
 
وأفادت بأن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو التالي:

- الثلاثاء 11/9: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 11/10: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 11/11: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 11/14: فحص الحافلتين (9+10).

للاطلاع على كشف (36/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف (37/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (2/2021): اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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