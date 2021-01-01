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بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

الإثنين 08 نوفمبر 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟



القدس المحتلة/سما/

 جرت في المحكمة العسكرية بالناصرة اليوم الاثنين، محاكمة أسرى سجن جلبوع الـ6 الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في السادس من ايلول سبتمر من هذا اللعام

وخلال المحاكمة قال الأسير يعقوب القادري خلال محاكمته في محاكم الاحتلال اليوم : "حريتنا فوق كل شيئ وسنعود لكل فلسطين التاريخية ووصف قادري وضع الاسرى في السجون بالمزري وقال "اننا نعيش في قبور".

ووجه قادري تحيته وتحية الاسرى الى اهالي الناصرة وسخنين والجليل.

فيما قال الأسير اياد جرادات المتهم بمساعدة أسرى نفق الحرية:"نصرنا الأول أننا انتزعنا حريتنا من السجن، ونصرنا الثاني سيأتي قريبا من خلال صفقة تبادل الأسرى على يد كتائب القسـ،ام".

ونظرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول/ سبتمبر 2021.


وقررت المحكمة تعيين جلسة أخرى لم يحدد موعدها بعد، فيما أمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى صفقة معينة للبت في القضية.

وقال الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية "نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها".

وقال الأسير أيهم كممجي في المحكمة "سنقهرهم وننال حريتنا كما قهرناهم أول مرة".

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