7 وفيات و260 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 6، الخليل 37، بيت لحم 14، جنين 11، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 159".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، الخليل 7، بيت لحم 8، جنين 17، طولكرم 3، أريحا والأغوار 11، نابلس 19، رام الله والبيرة 22، قلقيلية 4، سلفيت 0، قطاع غزة 333".





وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في طولكرم، حالة في نابلس".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.