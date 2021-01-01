  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

7 وفيات و260 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الإثنين 08 نوفمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و260 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 6، الخليل 37، بيت لحم 14، جنين 11، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 159".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، الخليل 7، بيت لحم 8، جنين 17، طولكرم 3، أريحا والأغوار 11، نابلس 19، رام الله والبيرة 22، قلقيلية 4، سلفيت 0، قطاع غزة 333".


 
وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في طولكرم، حالة في نابلس".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#الصحة الفلسطينية #كورونا #وباء كورونا #اصابات كورونا في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

الأخبار الرئيسية

يعقو==

بالفيديو: شاهد ماذا قال أسرى "جلبوع" خلال محاكمتهم ؟

بيغاسوس

"إسرائيل" تجسست على حقوقيين وموظفين في السلطة الفلسطينية عبر "بيغاسوس"

في ذكرى عرفات..ناصر القدوة يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في رام الله

اشتية: تصريحات بينيت حول القدس والقنصلية مرفوضة ونأمل من حماس السماح باجراء الانتخابات في غزة

هارتس

هآرتس: الجيش الإسرائيلي كان يعلم بوجود وسائل إعلام أجنبية في برج الجلاء ولهذا السبب تم قصفه

الاتصالات الفلسطينية