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الفصائل تقرر تنظيم أول فعالياتها لحث "الاونروا" على الالتزام بمهامها

الإثنين 08 نوفمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تقرر تنظيم أول فعالياتها لحث "الاونروا" على الالتزام بمهامها



غزة/سما/

قررت الفصائل والقوى الفلسطينية تنظيم فعاليات سياسية وشعبية لضمان قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بمهامها إزاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لصحيفة "فلسطين" اليوم الأحد، إن أولى الفعاليات ستنطلق من قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، وستكون امام مقر (أونروا) بمشاركة فصائلية وشعبية وستحمل رسالة تفيد بضرورة استمرار عمل الوكالة الدولية بعيدا عن الابتزاز السياسي.

وأضاف قاسم أن الفعاليات السياسية والشعبية ستتواصل في ربوع الأراضي الفلسطينية والشتات وذلك للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم كامله.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية تعتزم تنظيم فعاليات مركزية في يوم انعقاد مؤتمر المانحين في السادس عشر من الشهر الجاري في الساحات الخمسة (قطاع غزة-الضفة الغربية-لبنان-الأردن-سوريا) بشكل متزامن

#الفصائل الفلسطينية #الاونروا #غزة

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