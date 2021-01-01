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تربية الوسطى تنظم ورشة عمل حول رياضة الجمباز

الإثنين 08 نوفمبر 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تربية الوسطى تنظم ورشة عمل حول رياضة الجمباز



الوسطى / سما /

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل عن رياضة الجمباز بعنوان "جمباز الحركات الأرضية والقانون الخاص به وكيفية احتساب النقاط" بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لرياضة الجمباز، بحضور مشرف التربية الرياضية أحمد أبو شاويش ومشرف النشاط الكشفي محمود الطلاع و رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الفلسطيني للجمباز الدكتور محمد أبو عودة والذي حاضر خلال الورشة، بمشاركة عدد من معلمي التربية الرياضية وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

ورحب المشرف التربوي أحمد أبو شاويش بالحضور وشكر الاتحاد الفلسطيني لرياضة الجمباز على التعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى بما يخدم معلمي التربية الرياضية ويطور مهارات الطلبة في رياضة الجمباز.

وأوضح أبو شاويش أن الورشة تأتي في إطار سعي مديرية الوسطى الدائم و الدؤوب لتطوير قدرات وكفاءة المعلمين في كافة المجالات لتمكينهم من المشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة.

من جهته, قال مشرف النشاط الكشفي محمود الطلاع إن الورشة تهدف للارتقاء بقدرات المعلمين خاصة معلمي المرحلة الدنيا وتطوير مهاراتهم في رياضة الجمباز عبر ما تقدمه الورشة من معلومات وتدريبات عملية وتبادل الخبرات بين المهات خاصة بقانون الحركات الأرضية وكيفية احتساب النقاط لاعتمادها.

من جانبه, أوضح محمد عودة أن الورشة تشتمل على عرض فيديوهات خاصة بقانون الحركات الأرضية وكيفية احتساب النقاط لاعتمادها، و قدم عودة شرحاً وافياً لطرق التدريب الحديث ولأحدث القوانين في مجال الجمباز.

#تربية الوسطى #الجمباز #رياضة الجمباز #الاتحاد الفلسطيني

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