دحلان: إجراءات الاحتلال في القدس الشرقية باطلة وغير قانونية

دبي/سما/

قال قائد التيار الإصلاحي بحركة "فتح" النائب محمد دحلان: إن "الحملة الإسرائيلية الضخمة بالتزامن مع التصريحات الرسمية لمسئولي دولة الاحتلال، الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، يأتي في إطار إصرار الاحتلال على تنفيذ خطة 2020 التي تهدف لدمج القدس الشرقية بالغربية، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة، وأسرلة جميع مناحي الحياة فيها".

وأكد في بيان نشره اليوم الإثنين عبر صفحته الرسمية (الفيسبوك)، على أن القدس الشرقية منطقة محتّلة وفقاً لقرار 242 تسّري عليها القوانين الدولية، وإنها ضمن القضايا المؤجلة إلى مفاوضات الحل النهائي وفقاً لاتفاق أوسلو.

وأضاف، أنه وفقًا لهذا المنطور، نرفض تصريحات رئيس وزراء، ووزير خارجية الاحتلال حول رفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، مشددًا على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس الشرقية باطلة وغير قانونية وتنتهك القانون والقرارات الدولية.





وختم بالقول: "إن التصريحات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، تفرض علينا كفلسطينيين تحدياتٍ ومسؤولياتٍ جِسّام، كما تفرض على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، السرعة في اتخاذ آليات وخطوات عملية لتنفيذ إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".