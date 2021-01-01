كلوب ينتقد أداء ليفربول والتحكيم بعد الهزيمة من وست هام

وكالات / سما /

انتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أدء لاعبي الريدز، وقرارت التحكيم، بعد هزيمة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ليفربول خسر أمام مضيفه وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، على ملعب لندن الأولمبي، مساء اليوم الأحد.

وقال كلوب في تصريحات بعد المواجهة عبر “سكاي سبورتس”: “هناك لحظات مهمة اليوم، كان يجب أن تسير الأهداف وبعض المواقف بطريقة أخرى، دعنا نتحدث عن المباراة، أول هدف كان من مخالفة لحارس المرمى، كيف يمكن لأليسون الإمساك بالكرة”.

وأكمل: “سجلنا هدف التعادل، وسيطرنا بشكل كامل على المباراة، ولبعوا فقط على المرتدات، لم نلعب بشكل واضح في الشوط الثاني، ولكن على مدار 90 دقيقة كاملة، كنت أتمنى أن نكون أكثر حسمًا”.

وأردف: “إنهم يقومون بعمل جيد في المرتدات، لديهم الجودة، في الكرة الثابتة الثانية التي استقبلنا هدفًا منها، آرون كريسويل قام بخطأ مع جوردان هندرسون، إنهما موقفان مؤثران، لكن وست هام لم يتخذ القرارات، وفاز بالمباراة”.

واستمر: “سيقول الناس إنني أقدم الأعذار، لكنني هادئ، أنت بحاجة لقرارات عادية من الحكم، وهو لم يفعل ذلك، لقد فقدنا الكثير من الكرات، وهذا هو سبب تعرضنا لهجمات مرتدة”.

وتابع: “عندما كانت النتيجة 11، كانوا (وست هام) في المكان الذي أردناه، بدا الأمر وكأننا فقدنا القليل من الصبر، وكان لدينا الكثير من المواقف التي وصلنا فيها إلى المرمى، ولكننا لم نتمكن من الاستفادة منها”.

وواصل: “لقد دافعوا بشكل عميق حقًا، لذلك هذا لا يجعل الأمر سهلًا، عليك أن تقاتلهم في الثلث الأخير، أشياء صغيرة حسمت المباراة، وحدثت بعض الأشياء ضدنا”.

واستكمل: “لم نكن هادئين في اللحظات الحاسمة، عندما حاولنا وضع الكرة في منطقة الجزاء، كان لديهم ثمانية أو تسعة لاعبين، لم نتحلى بالصبر الكافي”.

وختم: “يمكننا أن نكون أفضل بنسبة 100%، عليك تحقيق نتيجة، ولكنهم سجلوا 3 أهداف، ولم نفعل نحن ذلك”.