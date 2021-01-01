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انقلاب في مانشستر يونايتد على سولشاير بطله رونالدو وبرونو

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقلاب في مانشستر يونايتد على سولشاير بطله رونالدو وبرونو



وكالات / سما /

خسر أولي جنار سولشاير ثقة اللاعبين في غرفة خلف ملابس مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي يوم السبت الماضي.

وظهر مانشستر يونايتد عاجزاً بشكل كامل أمام غريمه التقليدي، ورغم أن الهزيمة كانت بهدفين نظيفين، لكن الأداء كان محبطاً للغاية، حيث لم يصنع فريق الشياطين الحمر سوى فرصة واحدة فقط طوال التسعين دقيقة.

وتلقى اليونايتد مجموعة من الهزائم القاسية والمذلة في الأسابيع الأخيرة، حيث سقط أيضاً أمام غريمه الأخر ليفربول بخماسية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، كما خسر أيضاً من ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالاستياء من عجز الفريق في المباريات، ويعتقدون أن السبب في ذلك هو الإدارة الفنية بقيادة أولي جنار سولشاير.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برونو فيرنانديز أحد أهم اللاعبين في فريق مانشستر يونايتد يرى أن المدرب لا يعطيهم تعليمات كافية خلال المباريات، وأنه يفتقر للخبرة. وما يوضح ذلك أن الفريق لعب بضغط عالي أمام ليفربول ثم تلقى هزيمة ثقيلة، ليقوم سولشاير باللعب بتحفظ شديد أمام السيتي لكي لا يتكرر الأمر ذاته، وهذا يوضح أن المدرب متخبط وليس لديه رؤية واضحة لما يجب القيام به.

وأضاف التقرير أن كريستيانو رونالدو كان من أشد الداعمين لسولشاير، لكنه لم يعد كذلك بعد الهزيمة من ليفربول ثم مانشستر سيتي، فهو يرى أن الفريق تعرض للإذلال ولم يتمكن من مجاراة خصومه.

كما يعتقد نجوم مانشستر يونايتد أن المدرب النرويجي يعتمد على بعض اللاعبين لأسباب شخصية ويتجاهل بعضهم الآخر، وهناك تعاطف كبير في غرفة خلع الملابس مع النجم الهولندي دوني فان دي بيك الذي أمضى فترته في اليونايتد حبيساً لدكة البدلاء، رغم أنه يحظى بثقة زملائه والجماهير.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو #برونو #سولشاير

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