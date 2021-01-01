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تشافي يكشف خطته للعودة ببرشلونة إلى مربع الانتصارات

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يكشف خطته للعودة ببرشلونة إلى مربع الانتصارات



وكالات / سما /

تحدث تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة، عن طموحاته مع البارسا خلال الموسم الحالي بعدما تم تعيينه رسميًا مديرًا فنيًا للفريق حتى صيف 2024.

وقال تشافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا العمل بجد منذ الدقيقة الأولى؛ لأننا يجب أن نقاتل على كل شيء. هذا الحمض النووي للنادي. أريد أن ألعب بشكل جيد وأن أحقق النجاح وأصل إلى نتائج جيدة".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعلم أنني لا أصل برشلونة خلال أفضل لحظة في تاريخ النادي، لكن هذا سبب وجودنا هنا. شعور التواجد في هذا النادي رائع للغاية. إنه حلم تحقق. أنا سعيد جدًا بالعودة إلى برشلونة لبدء العمل في أقرب وقت ممكن".

وواصل: "أعتقد أن النادي بذل جهدًا كبيرًا وكذلك السد. لقد سار الجميع في نفس الاتجاه حتى يمكن إنهاء الاتفاقية. سنتدرب مع الكثير من التوقعات وسنتنافس بشكل جيد. إنه تحدٍ كبير، لكنني سعيد للغاية وممتن للغاية لبرشلونة".

وأردف تشافي: "نحن في برشلونة وأنا عشت طوال حياتي في هذا النادي من أجل تحقيق التميز. سنحاول أن نكون قريبين من الفوز والمنافسة والقتال على كل شيء".

وواصل: "من الواضح أننا نهدف اللعب بشكل جيد. لقد نضجت أيضًا كمدرب، حيث عليك أن تتخذ قرارات لا يحبها اللاعبون في بعض الأحيان".

وختم: "أحب أن أمتلك الكرة، وأذهب إلى الهجوم دون تردد، وأن نصبح أبطالًا عندما نمتلك الكرة، كما أنني كمدرب لازلت أعاني أكثر إذا لم نمتلك الكرة بشكل صحيح".

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