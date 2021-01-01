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فيديو.. فالنسيا يفرض التعادل مع أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فالنسيا يفرض التعادل مع أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة



وكالات / سما /

تعادل فريق فالنسيا مع أتلتيكو مدريد إيجابياً بثلاثة أهداف مقابل مثلهم، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب “الميستايا” منافسه الصعب أتلتيكو مدريد، ونجح في خطف نقطة التعادل من الروخيبلانكوس.

وكان أتلتيكو مدريد متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، ولكن نجح الخفافيش في تسجيل هدفين في أربع دقائق، ليخرج بنقطة التعادل.

وافتتح لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد مهرجان الأهداف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، ولكن تعادل فالنسيا في الدقيقة 50 من عمر اللقاء عن طريق سافيتش بالخطأ في مرماه.

ولكن عاد الفرنسي أنطوان جريزمان لتسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 58، وضاعف النتيجة المدافع الأيمن فرساليكو بعد هدف النجم الفرنسي بدقيقتين، ليضمن الفريق المدريدي الحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأثناء احتفال فريق أتلتيكو مدريد بالفوز بنقاط اللقاء الثلاثة، جاء دورو لاعب فالنسيا ليسجل هدفين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وقبل انطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليخطف الخفافيش نقطة التعادل من أتلتيكو.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 23 في المركز الرابع، بينما تواجد فالنسيا في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

#فالنسيا #أتلتيكو مدريد #الدوري الاسباني

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