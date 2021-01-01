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مستوطنون يقتحمون "المسجد الأقصى"

الإثنين 08 نوفمبر 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "المسجد الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس

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