لأول مرة بعد حرب غزة..جيش الاحتلال ينتشر داخل القرى العربية في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي قرر تسيير مركباته العسكرية داخل القرى العربية ضمن مناورة للجبهة الداخلية.



ووفقاً للصحيفة العبرية، لأول مرة منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ستمر العديد من المركبات العسكرية وقوات الجيش الإسرائيلي، في المناورات الكبيرة للجيش التي ستبدأ اليوم، من منطقة وادي عارة والمناطق العربية في الداخل.



وأوضحت الصحيفة أنه في الجيش كان هناك طرح لتغيير مسار القوات خوفًا من معارضة السكان هناك، على خلفية الأحداث خلال العملية، لكنه تقرر إجراء المناورات دون تغيير المسار.



يشار إلى أن حالة من التوتر سادت في البلدات العربية عقب الحرب الأخيرة على غزة، تخللها اشتباكات مع المستوطنين وإحراق عدد من المنازل، مما أثار المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تكرار هذه المشاهد في المعارك القادمة.