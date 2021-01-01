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الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و159 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08 نوفمبر 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و159 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1070 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 333 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 184989 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2687 حالة، وإجمالي المتعافين 1806999 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1603 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، من بينها 58 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 483709 شخص.

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