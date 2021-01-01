رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، تعقيب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، والذي أكد فيه أن القيادة الفلسطينية لن تقبل إلا بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

وتناولت الصحف الثلاث أيضا اصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال بالبيرة، وبيت أمر، وإصابة مواطن وسيدتين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ويعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

- أبو ردينة تعقيبا على تصريحات بينيت: لن نقبل إلا بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

- الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل محمد دعدس معزيا

- 3 إصابات بالرصاص بالبيرة وبيت أمر وإصابة مواطن وسيدتين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

- وقفتان في رام الله والخليل دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى

- اشتية: من المهم أن تضع أوروبا ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي

- "الاقتصاد" تخطر 72 مطعما ومحلا للحلويات لتلاعبها بالأسعار

- جلسة مغلقة لمجلس الأمن غدا لمناقشة الاستيطان وتصنيف الاحتلال لمنظمات فلسطينية بـ"الإرهابية"

- البرلمان العربي يدين اقتحامات الاحتلال في الضفة الفلسطينية ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

- "الخارجية": العثور على جثمان المواطن نصر الله الفرا على أحد شواطئ تركيا

- 8 وفيات و198 إصابة جديدة بـ"كورونا" و248 حالة تعاف

- نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة

- إصابتان بجريمتي اطلاق نار في طمرة

- مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة بيت ريما

* "الأيام":

- الرئيس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

- أبو ردينة ردا على بينيت: لن نقبل إلا بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

- جيش الاحتلال يصدر أمرا بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة "الإرهاب"

- ست إصابات إحداها حرجة في الخليل والبيرة تفكيك منشآت بالأغوار واقتحام جديد لـ"الأقصى"

- العثور على جثمان مواطن من ضحايا مركب المهاجريـن واستمـرار البحـث عن مفقودين

- مشروع قانون جديد بالكنيست لشرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة

- ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عـن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

- فشل محاولة لاغتيال رئيس وزراء العراق بوساطة "مسيرة مفخخة" استهدفت منزله

- "كورونا": 8 وفيات ورصد 198 إصابة ووزارة الصحة تدرس توسيع فئات التطعيم

- إسرائيل: الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل ولا يوجد أي تقدم حقيقي

- "الموساد" يدعي إحباط هجمات إيرانية ضد إسـرائـيـلـيـيـن فـي دول أفـريـقـيـة

- البيـرة: جلسـة جديـدة لمحاكمة المتهمين بمقتل الناشط بنات

- قبرص ستحاكم ستة أشخاص خططوا لمهاجمة إسرائيليين

- مجموعة قراصنة تخترق مجددا مخـزونات معلومـات إسرائيلية

- قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين مناهضيـن للانقلاب وتوقيف العشـرات

* "القدس":

- جيش الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست

- الرئيس عباس إلى موسكو.. وموفدون إلى دول أخرى "لإنقاذ حل الدولتين"

- أبو ردينة تعقيبا على تصريحات بينيت: لن نقبل إلا بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

- 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط جهود تبذل قد تتوج بانتصارهم

- إصابات في البيرة وبيت أمر وهدم منشآت بالأغوار واعتداءات للمستوطنين شرق يطا

- ارتفاع عدد الشهداء بعيارات بندقية "روجر"

- مشروع قانون جديد أمام الكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة

- اقتحام الأقصى والمفتي يحذر من استمرار استفزاز المسلمين

- مستشرق إسرائيلي: هل هذه نهاية اتفاقات أبراهام؟

- 3 دول عربية تواجه أسوأ أزمات الغذاء عالميا

- بعد نتائج مشجعة جدا.. بداية عهد الأقراص لعلاج كورونا