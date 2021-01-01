الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح خلال اجتماع عسكري مشترك عقد أمس.

وقال المتحدث في بيان :عُقد، أمس الأحد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين،خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة."

وذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية أن هذا التعديل اعتمده المستوى السياسي في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح مصدر أمني أن الاجتماع لم يتطرق لموضوع صفقة تبادل الأسرى.