  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري بمنطقة رفح خلال اجتماع عسكري مشترك عقد أمس.

وقال المتحدث في بيان :عُقد، أمس الأحد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين،خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة."

وذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية أن هذا التعديل اعتمده المستوى السياسي في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح مصدر أمني أن الاجتماع لم يتطرق لموضوع صفقة تبادل الأسرى.

#الجيش الإسرائيلي #الجيش المصري #رفح

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عبر الصراف الآلي

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و159 اصابة جديدة بفيروس كورونا

هارتس

هآرتس: الجيش الإسرائيلي كان يعلم بوجود وسائل إعلام أجنبية في برج الجلاء ولهذا السبب تم قصفه

مصر

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

بتهمة الهروب..الاحتلال يبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية