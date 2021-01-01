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بلدية غزة تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرض لأضرار خلال العدوان

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تشرع بتأمين محيط المناطق التي تعرض لأضرار خلال العدوان



غزة / سما /

شرعت طواقم بلدية غزة بتأمين محيط الوحدات السكنية التي تعرضت للقصف في شارع اليرموك "عمارة أنس بن مالك" وميدان الصحافة تقاطع الجلاء مع شارع أحمد بن عبد العزيز "برج الجلاء" منعًا لتجمع مياه الأمطار فيها وحفاظاً على حياة المواطنين.


ودعت البلدية المواطنين القاطنين في المناطق التي تعرضت للقصف في العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي إلى أخذ احتياطاتهم في أوقات الشتاء والمنخفضات بسبب تضرر البنية التحتية في تلك المناطق، والخشية من حدوث غرق في تلك المباني بفعل أضرار البنية التحتية في تلك المناطق.


وحذرت البلدية من ارتفاع منسوب المياه في المناطق المتضررة أو حدوث انهيارات في الطرقات عند تساقط الأمطار بغزارة، مشيرةً إلى تكرار حوادث الانهيارات جراء تضرر الشبكات وانفجارها بفعل الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية.


وتجدد بلدية غزة دعوتها الى ضرورة البدء في إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وإعطائها أولوية عاجلة لمنع حدوث مزيدا من الأضرار في محيط المناطق التي تعرضت لاستهداف خلال العدوان.


كما وشرعت طواقم البلدية بأعمال كنس عدة شوارع رئيسية في المدينة، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.


وذكرت البلدية أن صناع الجمال كنسوا شوارع عدة في المدينة لمنع انجراف الأتربة إلى مصارف مياه الأمطار في أي منخفضات جوية قادمة.


ودعت المواطنين للالتزام بتعليمات البلدية وعدم إلقاء النفايات على الأرض ووضعها داخل الحاوية وإخراجها مع شخص قادر على حملها.

#بلدية غزة #العدوان الإسرائيلي #غزة

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