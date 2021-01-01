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شيكاغو: متظاهرون يعطلون مباراة كرة قدم للمطالبة بحقوق الفلسطينيين والأفارقة الأميركيين

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيكاغو: متظاهرون يعطلون مباراة كرة قدم للمطالبة بحقوق الفلسطينيين والأفارقة الأميركيين



شيكاغو/سما/

 تسبب تحالف من أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، وأعضاء حركة "حياة السود مهمة"، بتوقف مباراة كرة قدم أميركية في مدينة شيكاغو، بعد دخل أنصارهم إلى الملعب ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة للأقلية الأفرو - أميركية في الولايات المتحدة وبالحرية لفلسطين ومقاطعة إسرائيل.

وتوقفت المباراة التي جمعت فريقي جامعة نورث وسترن وجامعة آيوا ضمن دوري الجامعات لبضع دقائق، عندما دخل متظاهرون أرضية الملعب رافعين لافتات كتب عليها "الاستثمار في حقوق أبناء الأقلية الأفرو - أميركية، و"وقف الاستثمار في قتل الفلسطينيين"، وغيرها من الشعارات المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والحقوق المدنية لأبناء الأقليات الأميركية.

و"حياة السود مهمة"، هي الحركة المركزية لأبناء الأقلية الأفرو - أميركية، والذين تبلغ نسبتهم نحو 15% من سكان الولايات المتحدة، وتصنّف الحركة في وثائقها الرسمية إسرائيل كدولة فصل عنصري، وتشارك في حراك دعم الحقوق الفلسطينية.

وتشارك الحركة للمرة الأولى في فعالية مشتركة بالتنسيق بين أعضائها وأنصار الحق الفلسطيني.

#كرة القدم #الفلسطينيين

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