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تعليق دوام مدارس "الاونروا" بغزة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق دوام مدارس "الاونروا" بغزة



غزة / سما /

تشهد مدارس "الاونروا" في قطاع غزة اليوم الاثنين ، اضراب جزئي في كافة المدارس ضمن نزاع العمل الذي اقره اتحاد الموظفين لانتزاع حقوق الموظفين .

قطاع المعلمين في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، أعلن عن تعليق الدوام في مدارس الوكالة كافة اليوم .

وأفاد بيان مقتضب لها أنه سيتم مغادرة الطلاب والمعلمين في تمام الساعة 10:10 صباحًا، والفترة المسائية الساعة 3.20 مساءً، والساعة الأخيرة في مدارس الثلاث فترات، ويغادر الطلاب والمعلمون.

وأضافت أنه سيتم تعليق الدوام في كليتي تدريب غزة وخانيونس من الساعة 10:00- 11:00 صباحًا، ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات؛ رفضًا للقرارات التي تمس الموظفين وتنال من أمنهم، وحل الأزمة المالية على حساب الموظفين.

ويشار الى ان اتحاد الموظفين بدأ منذ الأول من نوفمبر نزاع عمل في ظل مماطلة ادارة الاونروا في ايجاد حلول لعدد من القضايا العالقة منها الاستمرار في سياسة تعينات المياومة ، وغيرها من القرارات المجحفة بحق الموظفين.

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