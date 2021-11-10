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تنويه هام من الصحة بغزة للراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك لايت"

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من الصحة بغزة للراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك لايت"



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، يوم الاثنين، عن توفير كميات جديدة من لقاح سبوتنيك لايت" الجرعة الواحدة"، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الصحة في تحصين افراد المجتمع من خطورة الإصابة بكوفيد19.

ونوهت الصحة للمواطنين بمن يرغب التطعيم بهذا الصنف من اللقاح التوجه الى المراكز الطبية التالية بدءً من يوم الأربعاء القادم الموافق 10/11/2021، خلال اوقات الدوام الرسمي، لتلقي اللقاح.
-المراكز الصحية هي:
▪️عيادة مسقط جباليا.
▪️عيادة الشاطئ (وكالة).
▪️عيادة الشيخ رضوان (وكالة).
▪️عيادة الدرج.
▪️عيادة البريج(وكالة).
▪️عيادة مسقط القرارة.
▪️عيادة رفح (وكالة).

#الصحة بغزة #لقاح سبوتنيك لايت

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