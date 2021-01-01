  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رشيدة طليب: يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على وقف قتل الأطفال الفلسطينيين

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رشيدة طليب: يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على وقف قتل الأطفال الفلسطينيين



واشنطن/سما/

طالبت عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب، بلادها بالعمل على وقف قتل الأطفال.

وكتبت طليب في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "يجب على دولتنا (الولايات المتحدة) أن تعمل على وقف قتل الأطفال"، مرفقةً التغريدة بصورة الطفل محمد دعدس (15 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي في قرية دير الحطب، شرق نابلس.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة "كود بنك" النسوية تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "قتل الطفل محمد دعدس (15 عامًا) برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك وصل عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري إلى 80 طفلا على الأقل، متسائلةً "كم سيصل العدد؟" في إشارة إلى ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وأرفقت المنظمة التغريدة بصورة الطفل الشهيد دعدس.

و"كود بنك" هي منظمة نسوية أميركية تعمل على دعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء الحروب في العالم.

يذكر أن الطفل الشهيد دعدس، من مخيم عسكر الجديد بنابلس، أصيب برصاصة في بطنه خلال قمع قوات الاحتلال لفعاليات سلمية في قرية دير الحطب شرق نابلس، ووصل المستشفى وقلبه متوقف، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح. والشهيد طالب في الصف العاشر، في مدرسة محمد أمين السعدي الثانوية بنابلس.

#رشيدة طليب #الاطفال الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

الأخبار الرئيسية

مصر

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

الاحتلال يبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

بيلين

بيلين: الكارهون الاسرائيليون لأوسلو يعيشون بأمان تحت ظلها وعدم التسوية يعني نهاية الرؤية الصهيونية

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية