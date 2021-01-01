رشيدة طليب: يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على وقف قتل الأطفال الفلسطينيين

واشنطن/سما/

طالبت عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب، بلادها بالعمل على وقف قتل الأطفال.

وكتبت طليب في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "يجب على دولتنا (الولايات المتحدة) أن تعمل على وقف قتل الأطفال"، مرفقةً التغريدة بصورة الطفل محمد دعدس (15 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي في قرية دير الحطب، شرق نابلس.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة "كود بنك" النسوية تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "قتل الطفل محمد دعدس (15 عامًا) برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك وصل عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري إلى 80 طفلا على الأقل، متسائلةً "كم سيصل العدد؟" في إشارة إلى ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وأرفقت المنظمة التغريدة بصورة الطفل الشهيد دعدس.

و"كود بنك" هي منظمة نسوية أميركية تعمل على دعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء الحروب في العالم.

يذكر أن الطفل الشهيد دعدس، من مخيم عسكر الجديد بنابلس، أصيب برصاصة في بطنه خلال قمع قوات الاحتلال لفعاليات سلمية في قرية دير الحطب شرق نابلس، ووصل المستشفى وقلبه متوقف، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح. والشهيد طالب في الصف العاشر، في مدرسة محمد أمين السعدي الثانوية بنابلس.