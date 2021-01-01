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تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح، اليوم الاثنين.

وأشارت في تصريح لها، إلى أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إدارة المرور عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأكدت على أن هناك إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة (السايد الشمالي والجنوبي) من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

#غزة

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