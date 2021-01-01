  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الإثنين 08 نوفمبر 2021 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عبد عثمان صافي (28 عامًا)، وعيسى صافي (28 عامًا) من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا المواطن يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة بشأن مقتل نزار بنات: عرض أشرطة تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

صحيفة تكشف ما قاله الموساد الإسرائيلي للمخابرات التركية بعد "الإعتراف" بشبكة إسطنبول

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

الأخبار الرئيسية

مصر

واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

الاحتلال يبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة

صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

بيلين

بيلين: الكارهون الاسرائيليون لأوسلو يعيشون بأمان تحت ظلها وعدم التسوية يعني نهاية الرؤية الصهيونية

"إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية