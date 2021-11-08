الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 8/11/2021 سبعة شبان فلسطينيين من مدن الضفة المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شامخ حشاش من مخيم بلاطة بنابلس والأسير المحرر محمد حسين ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وأضاف أن الجنود اعتقلوا الشاب يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شرق رام الله ومعتز وهدان من بلدة رنتيس غربا والشاب عبد الله صافي من مخيم الجلزون شمالا. وفي شمال الضفة، اعتقل جنود الاحتلال، الشاب يوسف أبو سباع من جنين أثناء تواجده في الداخل المحتل؛ فيما تم اعتقال الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب من طولكرم.