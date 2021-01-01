أبرز عناوين المواقع العبرية صباح اليوم

القدس المحتلة/سما/

عناوين المواقع الإخبارية العبرية تعرضت للكثير من القضايا الداخلية صباح اليوم الاثنين، تهجير يهود إثيوبين، والجريمة في الوسط العربي، وعن المفاوضات مع فايزر حول العلاج الجديد لفيروس كورونا.

هآرتس:

“إسرائيل” هجرت عشرات الأثيوبيين، لتكتشف لاحقاً أنهم ليسوا يهوداً.

عامل توفي بسبب صعقة كهربائية في موقع بناء أخرج له قرار إغلاق.



محاربة الجريمة في الوسط العربي تنتقل لجيب منظمات الإجرام.

عضو الكنيست سيلمان قدمت شكوى لضابط الكنيست على تعرضها لاعتداء من أحد المارة.

يديعوت أحرنوت:

الأزمة المرورية في “إسرائيل”: الإزدحام المروري في إزدياد، والبنية التحتية تتأخر، فهل ستحل المليارات من مشاكل المواصلات؟

عائلات يهود الفلاشا الذين بقوا في أثيوبيا:” لا نعلم إن كانوا سيخرجون من الحرب أحياء”.

مدير عام وزارة الخارجية في انتقاد غير مباشر لنتنياهو:” كان منشغلاً في البقاء في السلطة”.

رئيسة الإئتلاف الحكومي في الكنيست عيديت سيلمان ادعت تعرضها لإعتداء، لكنها لم تبلغ ضابط الكنيست.

الجريمة في الوسط العربي: على ومحمد ومحمود حصارمة، ثلاثة أخوة من البعنة قتلوا في تسعة أعوام، في صراع دموي بين عائلات.

واللــلا نيــوز:

مفاوضات إسرائيلية مع شركة فايز لشراء علاح الفايزر من نوع “باكسلوبيد “.

حالة الطقس : درجات الحرارة في نوفمبر أعلى من المتوسط.

عضو الكنيست بنتو ضد عضو الكنيست عمحاي شكلي:”فيروس في كنيست إسرائيل”.

الكورونا تتفشى في ألمانيا، وبريطانيا تسرع إعطاء الجرعة الثالثة.

القنــاة 12:

الشرطة الإسرائيلية تكشف عن المتهم بقتل رجل الأعمال في قطاع العقارات إلداد بيري.

دراسات: الجرعة الثالثة المضادة لفيروس كورونا فعالة ما بين 9-10 شهور تقريباً.

جهاز الموساد الإسرائيلي منع عملية ضد إسرائيليين في إفريقيا.

رفع مستوى الحراسة على مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية.

“إسرائيل”هجرت (60) يهودياً أثيوبياً.

والدة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن الأسير في غزة ضد نفتالي بنت، وقالت”نحصل على المعلومات من الإعلام، تغيرت حكومة ولا تغيير”.

قناة كان:

وزارة الصحة الإسرائيلية توجهت لشركة فايزر للحصول على معلومات عن العلاج الجديد.

الأقوال الغاضبة للمتهم بقتل رجل الأعمال الداد بيري:” “لقد صدمت ، 2.5 مليون شيكل سقطت في البلاعة”.

قانون: سحب رخصة السياقة لنصف عام ممن يضبط ثمل خلال السياقة للمرّة الثانية.

مديرة عام وزارة المواصلات الإسرائيلية تطلب من شخصيتان رفعيتان الإستقالة.

إسرائـــيل اليـــوم:

ضد قوانين سياسية: عضو الكنيست ميخال بيتان في يش عتيد ضد قانون نتنياهو.

تحليل: لا عودة عن القوة التي حصلت عليها القائمة العربية الموحدة.

في المعارضة يعلقون على ضرب عناصر الشرطة في كفر قاسم:” الحكومة مُسيطر عليها من منصور عباس، والبلطجية على الأرض يفهمون ذلك”.

في وزارة المواصلات: شخصيات قريبة من الليكود في الطريق للإقالة من الوزارة.

نير حيفتس سيقدم شهادته في الملف 4000 ضد نتنياهو.

صحفي أفغاني:” قريبون من حرب أهلية”.