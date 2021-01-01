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كهرباء غزة تتحدث عن تداعيات توقف محطة التوليد

الإثنين 08 نوفمبر 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تتحدث عن تداعيات توقف محطة التوليد



غزة/سما/

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، خلال تصريح صحفي مساء الأحد لفضائية الأقصى ، :"إن ملف الكهرباء توجد به الكثير من المفاجآت، "لكن نحن ما يهمنا في الشركة هو توفير كمية كهرباء تكفي للجميع."

وأضاف ثابت :"نحن في الشركة نتابع بشكل حثيث بخصوص إنهاء معاناة الكهرباء، والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص أزمة الكهرباء في القطاع، ونحاول قدر الإمكان العمل على تطوير منظومة الكهرباء من أجل استغلال ما لدينا من طاقة بشكل أمثل".

وأكد ثابت بأن توقف المحطة حالياً يُعدُ أمراً في غاية الخطورة، وفي حال توقفت المحطة سيتبقى لدينا 120 ميجا وات فقط، ونتوقع أيضاً أن يتم فصل بعض خطوط الكهرباء التي تأتي من الاحتلال من أجل الإصلاحات، وأحياناً عمليات الإصلاح تأخذ عدة ساعات وهذا يفاقم الأزمة.


وشدد على أنه في حال توقفت المحطة عن العمل "هذا يعني أن 120 ميجاوات لن تكفي القطاعات الحيوية بالقطاع، فلدينا مستشفيات ومحطات إنتاج أكسجين ومضخات المياه وقطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات، وهذا الأمر خطير جداً لأن فجوة العجز لا يمكن ردمها بهذه الكمية المتوفرة من الكهرباء".

#شركة الكهرباء بغزة #توقف محطة التوليد

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