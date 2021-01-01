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الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا

الإثنين 08 نوفمبر 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الاثنين، جافة وحارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، تسود أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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