أعضاء كنيست يطالبون بوقف خطة للبناء الاستيطاني في غور الأردن

القدس المحتلة/سما/

طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس اليساري، اليوم الأحد، وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، بوقف خطته التي تهدف لزيادة البناء الاستيطاني في غور الأردن ومضاعفة أعداد المستوطنين في تلك المنطقة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن موسى راز وغابي لاسكي وجها رسالة مشتركة للوزير الإسرائيلي، انتقدا فيها التحركات التي تجري بعيدًا عن أي توافق داخل الائتلاف الحكومي، وأنه لم يعد هناك إمكانية للصمت تجاه مثل هذه المخططات التي تتخذ دون موافقة كل الأحزاب داخل الائتلاف.



وشددا على ضرورة وقف الخطة على الفور وعدم تقديمها لأي جهات حكومية للموافقة عليها وتنفيذها.

وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت منذ أكثر من أسبوع على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.