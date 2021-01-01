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أعضاء كنيست يطالبون بوقف خطة للبناء الاستيطاني في غور الأردن

الأحد 07 نوفمبر 2021 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء كنيست يطالبون بوقف خطة للبناء الاستيطاني في غور الأردن



القدس المحتلة/سما/

 طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس اليساري، اليوم الأحد، وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، بوقف خطته التي تهدف لزيادة البناء الاستيطاني في غور الأردن ومضاعفة أعداد المستوطنين في تلك المنطقة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن موسى راز وغابي لاسكي وجها رسالة مشتركة للوزير الإسرائيلي، انتقدا فيها التحركات التي تجري بعيدًا عن أي توافق داخل الائتلاف الحكومي، وأنه لم يعد هناك إمكانية للصمت تجاه مثل هذه المخططات التي تتخذ دون موافقة كل الأحزاب داخل الائتلاف.


وشددا على ضرورة وقف الخطة على الفور وعدم تقديمها لأي جهات حكومية للموافقة عليها وتنفيذها.

وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت منذ أكثر من أسبوع على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

#الكنيست الاسرائيلي #غور الاردن #حزب ميرتس الإسرائيلي #زئيف الكين #الاستيطان #الولايات المتحدة الأمريكية

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