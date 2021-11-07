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ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في "البريميرليغ" (فيديو)

الأحد 07 نوفمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في "البريميرليغ" (فيديو)



لندن/سما/

تلقى ليفربول خسارة مريرة أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض، كل من حارس ليفربول أليسون بيكر بالخطأ في مرمى فريقه والإسباني بابلو فورنالز والفرنسي كورت زوما في الدقائق 4 و67 و74 على الترتيب، فيما أحرز هدفي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد والبلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين 41 و83 على التوالي.


وبهذا الفوز، رفع وست هام رصيده إلى 23 نقطة وانتزع المركز الثالث من ليفربول الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 22 نقطة. 


وهذه الخسارة هي الأولى لفريق ليفربول في "البريمرليغ" هذا الموسم، حيث حقق "الريدز" في الجولات العشر السابقة 6 انتصارات و4 تعادلات.

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