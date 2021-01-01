وقفة في "هارلم" الهولندية رفضا لوعد بلفور وتضامنا مع شعبنا

امستردام /سما/

نظمت مؤسسات هولندية ومجموعة من المتضامنين الهولنديين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا لوعد بلفور المشؤوم، وتأكيدا على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وتخليدا لذكرى استشهاد الطفل فارس عودة.

وشارك في الوقفة التي نظمت في سنتروم مدينة هارلم الهولندية التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا بدعوة من المنظمين، حيث وضع نصب تذكاري يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه بالعودة من خلال رمز المفتاح.

كما تم وضع لوحة تمجد ذكرى استشهاد الطفل فارس عودة الذي واجه الدبابة الإسرائيلية بالحجر.

وأكد المشاركون على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه الوطنية أمام "الغول" الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية، وينتهك حقوق الإنسان، ويمارس جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" لوقف ممارساتها الإجرامية والعنصرية كافة، وفرض عقوبات عليها ومقاطعتها باعتبارها تمثل نظام الفصل العنصري الأخير على وجه الأرض.

