  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن الشيخ موسى عودة بشروط

الأحد 07 نوفمبر 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الشيخ موسى عودة بشروط



القدس المحتلة /سما/

أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الشيخ موسى عودة، بعد تحقيق دام خمس ساعات بحجة “التحريض”، بشرط الحبس المنزلي مدّة يومين، وكفالة طرف ثالث.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال وطواقم البلدية، صباح اليوم الأحد، عدّة أحياء في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ضمنها حي البستان، حيث دهمت منزل الشيخ والأسير المحرر موسى عودة، وتركت له استدعاءً للتحقيق.

وقدّ أوضح نجله إبراهيم عودة، أن والده لم يكن متواجداً في المنزل، كونه في زيارة لشقيقه الأسير في سجن الرملة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تركت له استدعاءً للتحقيق فور عودته من الزيارة وبشكل عاجل.

وأكد أن والده مريض بالسرطان– في الستينيات من العمر– وأن الاحتلال يُلاحقه باستمرار ويعتقله ويزجّه في السجون لعدة شهور، لافتًا إلى أن والده كان من ضمن الأسرى المحررين في الصفقة التي حصلت عام 1985 حيث كان الشيخ موسى محكومًا بالمؤبد.

ويذكر أن الشيخ العباسي أب لخمسة أبناء، تعرض الذكور منهم للاعتقال والسجن الفعلي والإبعاد، وما زالت العائلة تُعاني من مضايقات الاحتلال حتى اليوم.

#قوات الاحتلال #الشيخ موسى عودة #لجنة الدفاع عن أراضي سلوان

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

الخارجية تعلن العثور على جثمان أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث مركب بحر ايجه

قناة عبرية تكشف: الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في 3 دول إفريقية

القدس

“كأن شيئاً لم يحدث”.. هآرتس: هذا ما فعلته شرطة إسرائيل “الكاذبة” بعائلة الحسيني

الجيش

لواء إسرائيلي يحذر من "كارثة": لسنا جاهزين لحربٍ متعددة الساحات.. ونحن في طريقنا إلى الضياع

الضمير

يسمح باعتقال أعضائها.. الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية