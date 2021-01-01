عزمي الشيوخي يحذر من الاضرار الصحية لتمور المستوطنات ويدعو لدعم المنتج المحلي

رام الله /سما/

حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في دولة فلسطين، عزمي الشيوخي من الاضرار الصحية لتمور المستوطنات ودعا الشيوخي شعبنا لدعم المنتج المحلي ولمقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع الاسرائيلية ولمحاصرة ظاهرة تبييض التمور .

واكد ان نخيل المستوطنات الزارعية الاستعماربة في اريحا يتم ريه بمياه الصرف الصحي المرسبة وانا نخيلنا الريحاوي الفلسطيني فيتم ريه بالياه العزبة على مدار العام .

واشاد الشيوخي باجراءات وقرارات ومتابعات محافظ اريحا والاغوار اللواء جهاد ابو العسل وامين سر حركة فتح في اريحا والاغوار نائل ابو العسل وتعاونهما وتكاملهما ودعمهما الكامل لاتحاد المزارعين وللمزارعين ولاهالي وسكان اريحا والاغوار لتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات وتطوير انتاجهم .

جاء حديث القيادي عزمي الشيوخي يوم امس السبت خلال استقبال اتحاد الفلاحين لوفد مؤسساتي اهلي من الخليل بهدف التعرف على المنتجات الوطنية في اريحا والمعيقات الاحتلالية والاستيطانية لقطاعاتنا الزراعية من اجل دعم وتعزيز صمود المزارعين ولجم غول ارتفاع الاسعار في المناطق الفلسطينية ومواجهة التحديات الاحتلالية والاستيطانية الاحلالية كافة .

وضم الوفد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ونائب رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات القيادي الفتحاوي عيسى ابو ميالة ورئيس الجمعية الفلسطينية للثقافة الاستهلاكية بسام الطروة ورئيسة جمعية سيدات الظاهرية الخيرية وعضو الاتحاد العام للمراة الفلسطينية جهاد الطل ورئيسة جمعية الود والرحمة كاملة سيد احمد وعضو جمعية العلاقات العامة والدبلوماسية الشعبية الشيخ نافذ زاهدة ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الحاج ماجد الشيوخي ومن جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عيد ابو منشار ومن جهاز الامن الوقائي العقيد بدر زبلح ومن جمعية الثقافة الاستهلاكية اعتدال المناصرة والاعلامي شاهر الزير الحسيني .

واستقبل الوفد الخليلي رئيس اتحاد الفلاحين الفلسطينيين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني المهندس جوده السعيد ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع فلسطين للتمور المهندس جمال ابو جرار وعضو اتحاد الفلاحين عبد محسن والمزارع محمد فيصل السعيد .

وشرح رئيس اتحاد الفلاحين جوده السعيد للوفد تاريخ اريحا والاغوار وانها الأقدم في العالم وشرح اهمية قطاع زراعة النخيل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ووطنيا وما يمثله هذا القطاع الهام من رسالة وهوية وطنية وان تمور اريحا تصدر الى 32 دولة عربية واجنبية من خلال تمور المجول الفلسطيني المعروف في العالم .

وشرح السعيد ما بمثله قطاع زراعة النخيل والمحاصيل الزراعية الاخرى من قصص نجاح وتحدي وصمود لمزارعي النخيل في مواجهتهم للاطماع الاحتلالية الاستيطانية .

وزار الوفد بموافقة جودة السعيد شركة مزارع فلسطين للتمور وقدم لهم رئيس مجلس إدارتها المهندس جمال جرار شرح مفصل عن قصة نجاح الشركة التي بدءت تعمل بثلاثة دونمات من الارض حتى اصبحت تدير شركة ضخمه يعمل بها مئات المزارعين والعمال والموظفين لتصدر منتجها لدول كثيرة وبكميات كبيرة .

وزار الوفد منطقة نهر الاردن من الجانب الفلسطيني ومنطقة معمد سيدنا المسيح ومنطقة دير حجلة التاريخي وتم الاطلاع على نضال راعي الدير الاب خريستو وشاهد الوفد لوحة الفسيفساء التي تحمل المعالم المسيحية والاسلامية في الاردن وفلسطين .

وتم زيارة قريتي عين ديوك والنواعمه بموافقة جودة السعيد وممثل اتحاد الفلاحين هناك عبد محسن وايضا زيارة مسجد ومقام النبي موسى عليه السلام .

ومن جانبه اشاد القيادي الفتحاوي عيسى ابو ميالة بمحافظة اريحا والاغوار وقال انها كانت تشكل السله الغذائية و الزراعيه لفلسطين من موز وحمضيات وخضروات وفواكه ونخيل بل كانت تصدر من إنتاجها للأردن الشقيق وبعض الدول .

ودعا ابو ميالة الى إعطاء الاهتمام الخاص لأريحا والأغوار والعنايه بأراضيها ومنتجاتها الزراعيه الفاخرة والمنافسة لتبقى في الطليعه واستثمار كل متر أرض من أراضيها لزراعتها ومضاعفة إنتاجها وخاصه في مجال التمور الممتازة والتي تفوق نكهتها وجودتها اي تمور أخرى .

ووجه التحيه لأهلنا الصامدين الشامخين المتجذرين في منطقة أريحا والأغوار وكافة مناطق فلسطين فزراعة الأرض مقاومه كما هو البناء عليها من قبل شعبنا أيضا مقاومه مؤكدا ان اريحا ستعود حرة ابية خالية من الاحتلال والاستيطان .