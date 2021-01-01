  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تعلن العثور على جثمان أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث مركب بحر ايجه

الأحد 07 نوفمبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن العثور على جثمان أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث مركب بحر ايجه



رام الله /سما/

 أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى، مساء اليوم الأحد، بأن الجهات التركية عثرت على جثة المواطن نصر الله الفرا متوفيا على أحد شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث المركب.

وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا أن السفارة تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى أرض الوطن اذا قررت أسرته ذلك.

وقال مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقودين الآخرين.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت أمس أن 11 فلسطينيا كانوا في على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم انقاذهم.

#الخارجية الفلسطينية #نصرالله الفرا #السفارة الفلسطينية #تركيا #شواطئ تركيا #حادثة غرق بحر ايجه

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

قيادي بحماس يرد على الأنباء المتداولة بشأن صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في 3 دول إفريقية

القدس

“كأن شيئاً لم يحدث”.. هآرتس: هذا ما فعلته شرطة إسرائيل “الكاذبة” بعائلة الحسيني

الجيش

لواء إسرائيلي يحذر من "كارثة": لسنا جاهزين لحربٍ متعددة الساحات.. ونحن في طريقنا إلى الضياع

الضمير

يسمح باعتقال أعضائها.. الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية