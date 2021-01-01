الخارجية تعلن العثور على جثمان أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث مركب بحر ايجه

رام الله /سما/

أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى، مساء اليوم الأحد، بأن الجهات التركية عثرت على جثة المواطن نصر الله الفرا متوفيا على أحد شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث المركب.

وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا أن السفارة تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى أرض الوطن اذا قررت أسرته ذلك.

وقال مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقودين الآخرين.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت أمس أن 11 فلسطينيا كانوا في على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم انقاذهم.