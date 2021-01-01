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قناة عبرية تكشف: الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في 3 دول إفريقية

الأحد 07 نوفمبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في 3 دول إفريقية



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل إحباط جهاز الموساد الإسرائيلي لهجمات ضد إسرائيليين في أفريقيا. 
 
وقالت القناة العبرية، إن جهاز الموساد أحبط سلسلة من الهجمات التي خططت لها عناصر إيرانية ضد إسرائيليين في ثلاث دول أفريقية. 
 
وأوضحت أن من بين الأهداف رحلات سياحية في دولة تنزانيا، ورجال أعمال إسرائيليين في غانا والسنغال.
 
وأشارت القناة العبرية إلى أنه وبفضل معلومات استخبارية دقيقة نقلتها جهات استخبارات غربية، اعتقلت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال 5 نشطاء جندهم فيلق القدس لإيذاء السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين.

ونوهت القناة الى أن “‏المشترك بين المشتبه بهم في محاولة تنفيذ العمليات أنهم تلقوا تدريبات في لبنان وجندوا من قبل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني”.

#الموساد الاسرائيلي #اسرائيل #افريقيا #هجمات ضد إسرائيليين

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