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"حزب الله" اللبناني يدين استهداف منزل الكاظمي ويدعو لتحقيق يكشف ملابسات الهجوم وأهدافه

الأحد 07 نوفمبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" اللبناني يدين استهداف منزل الكاظمي ويدعو لتحقيق يكشف ملابسات الهجوم وأهدافه



بيروت /سما/

أعرب "حزب الله" اللبناني عن إدانته لاستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيا "لإجراء تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات الاعتداء وأهدافه المشؤومة".

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب ببيان لها إن "حزب الله يدين بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة".

ودعت إلى "بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء".

وأضافت: "حفظ الله العراق العظيم وشعبه".

#حزب الله #لبنان #اغتيال الكاظمي #العراق

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