البرهان يلتقي وفدا من الجامعة العربية ويقيل مدراء مصارف حكومية

الخرطوم /سما/

استقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وفدا من الجامعة العربية وصل إلى الخرطوم وأصدر أوامر بإقالة مدراء خمسة مصارف حكومية، على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في بلاده.

وأكد التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن البرهان استقبل الوفد عالي المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية الذي وصل الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، بتكليف من أمينها العام أحمد أبو الغيط.

ولم يشرح التلفزيون تفاصيل الاجتماع.

وكات الجامعة قد أكدت أن هدف زيارة الوفد يكمن في دعم الجهود الرامية إلى "عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن البرهان أصدر قرارا يقضي بـ:

- إعفاء صلاح الدين الحسن عبدالله، من منصب مدير "بنك العمال" وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان خلفا له،

- إعفاء صديق أحمد محمد من منصب مدير "بنك التنمية الصناعية" وتكليف محمد صديق الحسن،

- إعفاء الفاتح محمد حامد من منصب مدير بنك "النيلين" وتكليف الفاضل حسين حسن،

-إعفاء محجوب محمد محجوب من منصب مدير "بنك النيل" وتكليف محمد المهدي عجبنا،

- إعفا محمد المقبول محمد توم من منصب مدير "بنك الإدخار" وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.