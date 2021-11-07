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وسائل إعلام صينية تكشف عن أطول سكان العالم عمرا - فيديو

الأحد 07 نوفمبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام صينية تكشف عن أطول سكان العالم عمرا - فيديو



بكين /سما/

كشفت وسائل إعلام صينية أنه من المتوقع أن يسجل متوسط أعمار سكان هونغ كونغ أعلى معدل في العالم.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية في تقرير لها، إلى أن "هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة متوسطة أعمار سكان هونغ كونغ أبرزها الانتعاش الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة التدخين".

وأضافت أن "إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن متوسط أعمار الرجال في هونغ كونغ 82 عاما بينما يصل متوسط أعمار النساء إلى 88 عاما، وهذا المعدل هو الأعلى مقارنة بأماكن أخرى في العالم مثل اليابان وسنغافورة وإيطاليا".

وتابعت: "تساهم الرفاهية الاقتصادية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بجودة عالية وأبرزها الرعاية الصحية المتاحة بمستويات عالية للجميع".

وشددت الصحيفة في تقريرها، على أن "اتباع سكان هونغ كونغ لأساليب حياة صحية تتضمن ممارسة الرياضة بصورة دائمة خاصة في أوقات الصباح، يعتبر من ضمن العوامل المساعدة على زيادة متوسط عمر الفرد"، مشيرة إلى أن "مشاهدة كبار السن يمارسون الرياضة مبكرا من المشاهد المألوفة في هونغ كونغ".

#الصين #سكان هونغ كونغ

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