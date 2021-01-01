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تعيين شطريت عضوًا في لجنة اختيار المستشار القضائي للحكومة

الأحد 07 نوفمبر 2021 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين شطريت عضوًا في لجنة اختيار المستشار القضائي للحكومة



القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين وزير المالية الأسبق، مائير شطريت، عضوًا في لجنة اختيار المستشار القانوني للحكومة.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن جميع وزراء حزب العمل، وكذلك نيتسان هوروفيتس، وتمار زاندبرغ، من ميرتس، وميراف كوهين، واورنا باريفاي، من يش عتيد، اعترضوا على قرار التعيين.
 
من جهتها، قالت الرئيسة العمالية ميراف ميخائيلي: "إنه يجب ألا تشوب أعضاء اللجنة أية شائبة، غير أن الأمر لا ينطبق على هذه الحالة.
 
بدورها، أوضحت حاغيت بيئر رئيسة المنظمة النسائية نعمات أن انتخاب شتريت ليس ملائمًا، إذ أن الحكومة توصل رسالة قيمية تنطوي على إشكالية، حينما تعين شخصًا ارتبط اسمه في دفع نقود، لقاء السكوت في قضية تحرش جنسي.

#الحكومة الإسرائيلية #مائير شطريت

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