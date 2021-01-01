الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل محمد دعدس

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، المواطن أمجد دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، والد الشهيد الطفل محمد دعدس، وعزّاه وعائلته باستشهاد نجله.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، شكر والد الشهيد سيادة الرئيس على الاتصال.

يذكر أن الطفل محمد دعدس (15 عاما) استشهد يوم الجمعة الماضي، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.