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البرلمان العربي يدين اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

الأحد 07 نوفمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا



القاهرة /سما/

 أدان البرلمان العربي، الاقتحامات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة البيرة، وأسفرت عن إصابة مواطنيْن بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الأحد، أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الإنسانية نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها الجريمة النكراء الطفل محمد دعدس، مطالبا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتهما، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.

وحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية والخطيرة المتكررة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تزيد من حدة العنف والتوتر والكراهية، ولا توفر الأجواء الملائمة لإقامة السلام العادل والشامل.

وأكد أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددا دعمه الكامل لنضال شعبنا، حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

#البرلمان العربي #الجيش الإسرائيلي #الانتهاكات الإسرائيلية #الضفة الغربية

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