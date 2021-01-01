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وزارة الأسرى تستنكر نقل الأسير القواسمة لعيادة "سجن الرملة"

الأحد 07 نوفمبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأسرى تستنكر نقل الأسير القواسمة لعيادة "سجن الرملة"



غزة /سما/

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين قرار سلطات الاحتلال إعادة نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام من ١٠٩ أيام الى ما يسمى عيادة سجن الرملة .

وأقدمت سلطات الاحتلال اليوم  الأحد، على إعادة نقل الأسير مقداد القواسمة من مستشفى " كابلان" الى عيادة سجن الرملة بمثابة قرار إعدام بحقه.


وحذرت الوزارة من أنّ القواسمة قد يواجه احتمال الوفاة المفاجئة (استشهاده)، وأنّ وضعه الصحي حرج للغاية، وذلك وفقاً للأطباء في مستشفى "كابلان".


وأوضحت أنّه وحتّى هذه اللحظة، تواصل نيابة الاحتلال الإسرائيلي رفضها الاستجابة لمطلب الأسير القواسمة المتمثل بحرّيته.


يُذكر أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد "جمّدت" الاعتقال الإداريّ للأسير القواسمة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاريّ، والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال ومخابرات الاحتلال (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة.


يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحاول، من خلال المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسرى المضربين، إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبّب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقاً.

#وزارة الأسرى والمحررين #الاسير مقداد القواسمي #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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