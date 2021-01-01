  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وكيل مالية غزة: قرار إعفاء السلع الأساسية من الضريبة يهدف لأمرين

الأحد 07 نوفمبر 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل مالية غزة: قرار إعفاء السلع الأساسية من الضريبة يهدف لأمرين



غزة /سما/

قال وكيل وزارة المالية بغزة "عوني الباشا":"إن قرار إعفاء السلع الأساسية من الضريبة يهدف لأمرين: الأول المحافظة على الأسعار دون زيادة والثاني: زيادة المخزون السلعي بغزة من خلال تشجيع التجار على الاستيراد".

وتابع الباشا خلال لقاءه عبر  فضائية الأقصى:"تم اختيار السلع المعفاة التي تلامس حاجة كل مواطن في قطاع غزة ولا يستغني عنها".

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي، قد اتخذت سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، منها "إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير".

وذكر أن القرار يخص معبر رفح لأن الحكومة بغزة تحصل قيمة الضريبة المضافة والجمارك، دون معبر أبوسالم لأن الحكومة برام الله تقوم بتحصيلها.

وأكد الباشا أن جميع الأسعار تقريبا ارتفعت حول العالم، واستهدفت المالية دعم الغاز المنزلي، لكونه يمس المواطن وحياته اليومية بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الحكومة تتحمل 20% من تكلفة الكهرباء للمنشآت الصناعية، هي محاولة لدعم المنتجات المحلية والمصانع للاستمرار في ظل الواقع الصعب.

وذكر الباشا أن المالية ستدرس النتائج المترتبة على هذه القرارات نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وعن تحسن الدفعة المالية الشهرية للموظفين لفت إلى أن وزارة المالية تعمل دون كلل على رفع نسبة الرواتب وستحاول زيادتها والزيادة مرتبطة بدخول المنحة القطرية وإن دخلت المنحة سيتم زيادة نسبة الدفعة والحد الأدنى.

#وزارة المالية #قطاع غزة #غلاء الاسعار #اسعار السلع

الأكثر قراءة اليوم

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش

لواء إسرائيلي يحذر من "كارثة": لسنا جاهزين لحربٍ متعددة الساحات.. ونحن في طريقنا إلى الضياع

الضمير

يسمح باعتقال أعضائها.. الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غرق

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية