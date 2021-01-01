قداس للاقباط يطالب بانصاف الاسرى وايجاد حل عاجل للمضربين منهم

القدس المحتلة /سما/

اقامت طائفة الاقباط الارثوذكس في الاراضي المقدسة قداسا دينيا في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة بمناسبة عيد القديس لوقا تراسه الارشمندريت عزاريا الاورشليمي راعي طائفة الاقباط في المدينة المقدس بحضور لفيف من الرهبان والراهبات وحشد من ابناء الطائفة.

وقال الشماس الياس السرياني خادم الكنائس المسيحية في فلسطين ان الارشمندريت عزاريا تطرق في عظته الدينية لاوضاع الاسرى الفلسطينيين وقال انهم يواجهون اوضاعا متردية للغاية جراء انتهاك حقوقهم كما تطرق الى الاسرى الستة المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري حيث امضى عدد منهم في هذا الاضراب اكثر من مائة يوم، واصبح وضعهم بغاية الخطورة ، ولذلك لا بد من رفع الصوت عاليا كي يتم وضع حد لمعاناتهم وابعاد الخطر الداهم على حياتهم حيث لا نريد ان نخسر او نفقد احدا منهم، مشددا على ان سياسة الاعتقال الاداري سياسة خطيرة تتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية.