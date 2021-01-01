  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قداس للاقباط يطالب بانصاف الاسرى وايجاد حل عاجل للمضربين منهم

الأحد 07 نوفمبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قداس للاقباط يطالب بانصاف الاسرى وايجاد حل عاجل للمضربين منهم



القدس المحتلة /سما/

 اقامت طائفة الاقباط الارثوذكس في الاراضي المقدسة قداسا دينيا في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة بمناسبة عيد القديس لوقا تراسه الارشمندريت عزاريا الاورشليمي راعي طائفة الاقباط في المدينة المقدس بحضور لفيف من الرهبان والراهبات وحشد من ابناء الطائفة.

وقال الشماس الياس السرياني خادم الكنائس المسيحية في فلسطين ان الارشمندريت عزاريا تطرق في عظته الدينية لاوضاع الاسرى الفلسطينيين وقال انهم يواجهون اوضاعا متردية للغاية جراء انتهاك حقوقهم كما تطرق الى الاسرى الستة المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري حيث امضى عدد منهم في هذا الاضراب اكثر من مائة يوم، واصبح وضعهم بغاية الخطورة ، ولذلك لا بد من رفع الصوت عاليا كي يتم وضع حد لمعاناتهم وابعاد الخطر الداهم على حياتهم حيث لا نريد ان نخسر او نفقد احدا منهم، مشددا على ان سياسة الاعتقال الاداري سياسة خطيرة تتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية.

#طائفة الاقباط الارثوذكس #قداسا دينيا #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية وشيكات الشؤون

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش

لواء إسرائيلي يحذر من "كارثة": لسنا جاهزين لحربٍ متعددة الساحات.. ونحن في طريقنا إلى الضياع

الضمير

يسمح باعتقال أعضائها.. الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غرق

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية