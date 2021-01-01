يديعوت: قبرص ستحاكم ستة أشخاص بشأن مؤامرة ضد إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأحد، أن السلطات القبرصية ستحاكم عدداً من الأشخاص بحجة إقدامهم على تنفيذ مؤامرة إرهابية ضد مصالح إسرائيلية.



ونقلت الصحيفة العبرية عن الشرطة القبرصية قولها، "إن ستة أشخاص سيحاكمون في قبرص في 6 ديسمبر بتهمة التخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط قبل أشهر".



ووفقاً ليديعوت، تتهم إسرائيل إيران بتدبير هجوم على رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط ، ومن بين المشتبه بهم أذربيجاني وأربعة سائقي توصيل طعام من باكستان وقبرصي من أصل لبناني.