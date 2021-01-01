  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت: قبرص ستحاكم ستة أشخاص بشأن مؤامرة ضد إسرائيل

الأحد 07 نوفمبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: قبرص ستحاكم ستة أشخاص بشأن مؤامرة ضد إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأحد، أن السلطات القبرصية ستحاكم عدداً من الأشخاص بحجة إقدامهم على تنفيذ مؤامرة إرهابية ضد مصالح إسرائيلية.
 
ونقلت الصحيفة العبرية عن الشرطة القبرصية قولها، "إن ستة أشخاص سيحاكمون في قبرص في 6 ديسمبر بتهمة التخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط قبل أشهر".
 
ووفقاً ليديعوت، تتهم إسرائيل إيران بتدبير هجوم على رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط ، ومن بين المشتبه بهم  أذربيجاني وأربعة سائقي توصيل طعام من باكستان وقبرصي من أصل لبناني.

#اسرائيل #قبرص #مؤامرة إرهابية

الأكثر قراءة اليوم

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الضمير

يسمح باعتقال أعضائها.. قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة يصادق على تصنيف المؤسسات بـ “الإرهابية”

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غرق

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

أكبر "عاصفة إلكترونية" عالمية تنطلق مساء اليوم دعما لأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية