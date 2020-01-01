إصابات كورونا بتراجع وبينيت يطلب دراسة عن عقار فايزر

القدس المحتلة /سما/

واصلت إصابات كورونا بالتراجع مع استمرار تحسن الحالة الوبائية في البلاد، حيث تم تشخيص 194 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة دون تسجيل وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ويأتي ذلك، فيما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من طاقم وزارة الصحة إجراء دراسة معمقة حول الدواء الجديد لشركة "فايزر" ضد وباء كورونا، وفحص إمكانية شراء الدواء.

إلى ذلك، شخصت 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 28778 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج أن 0.68% منها موجبة.

ومع تراجع الإصابات وتحسن الحالة الوبائية يرقد في مستشفيات البلاد 178 مطالبا بحالة خطيرة، و111 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1333743 من بينهم6393 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 8114، منذ الإعلان عن تفشي كورونا في آذار/مارس 2020.

وخص بينيت افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية حول جائحة كورونا وتحسن الحالة الوبائية في البلاد، حيث أوضح أنه أصدر تعليماته لطاقم وزارة الصحة من أجل فحص نجاعة عقار شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا، والتحضير من أجل إمكانية شراء العقار للمواطنين في البلاد.

وقال بينيت في مستهل كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة إن "تقارير فايزر بشأن حبوبها المضادة لكورونا، باكسلوبيد، قد ثبت أنها فعالة للغاية في منع الإصابة بالأمراض والوفيات بسبب الفيروس".

وأضاف بينيت "من الممكن أن تكون هناك أنباء سارة بشأن اكتشاف دواء لعلاج كورونا، وعليه، لقد طلبت بالفعل من الطاقم أن يدرس بعمق قضية العقار الجديد وأن يفحص الشراء".

وأكد أنه "إذا تمت الموافقة على الدواء للاستخدام، فسيكون أداة مهمة أخرى في مكافحة الوباء، إلى جانب جميع اللقاحات والمهم أنه سيكون بمتناول الجميع".

ذات الموقف عبر عنه مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، الذي قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة لشراء عقار ضد فيروس كورونا من شركة "فايزر"، مؤكدا أن طواقم وزارة الصحة ما زالت تحاول إثبات فاعلية ونجاعة عقار "باكسلوبيد"، مشيرا إلى أن الوزارة ليست في عجلة من أمرها كما فعلت في شراء اللقاحات.

يذكر أن شركة "فايزر" الأميركية طورت عقار "باكسلوفيد" للاستخدام في حالات الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وبحسب شركة فايزر، يمكن لحبة الدواء انتجتها الشركة ضد الفيروس أن تخفض مخاطر دخول المستشفى أو الوفاة جراء الإصابة بكورونا بنسبة تصل إلى 89%.

وأفادت الشركة، إنها تعتزم تقديم هذه النتائج "في أقرب وقت ممكن" إلى إدارة الأغذية والأدوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.