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حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

الأحد 07 نوفمبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم، أن أي جريمة تلحق بالأسرى الاحتلال وحده سيتحمل مسؤولية الأسرى الذين يشكلون صاعق تفجير، محملا الاحتلال نتائج الماساة التي يعيشها الأسرى. 

وأوضح القانوع في تصريحات صحفية، أن تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة ونحذر الاحتلال من أننا نتابع عن كثب أوضاع الأسرى. 

وشدد على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح للاحتلال بالتفرد بهم وستكون خط الدفاع الأول عنهم. 

وأشار القانوع الى أن حركته في اتصال دائم مع الفصائل وفي تنسيق معها وعلى السلطة أيضاً القيام بدورها، مشيرا الى أن المقاومة الفلسطينية تلتحم مع الأسرى في قضيتهم وفي انتزاع حقوقهم. 

ونوه الى أن كشف كتائب القسام عن فيديو عملية الكوماندوس تؤكد حالة الاستعداد في وجه الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة تواصل استعداداتها وتطوير قدراتها من أجل مواجهة الاحتلال في أي معركة مقبلة. 

وبين أن المقاومة تطور قدراتها على مختلف المستويات ومن حقها امتلاك كل الأدوات للمواجهة، مشددا على أن لدى المقاومة أوراق قوة تمكنها من كسر شوكة الاحتلال وهي حاضرة لأي معركة.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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