غزة: إنجاز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 27 ألف دولار إحداهما لعراقي

غزة /سما/

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بقطاع غزة، قضيتي نصب واحتيال بقيمة 27 ألف دولار إحداهما لأحد المواطنين بالعراق.

وذكرت المباحث العامة أن شكوى تقدم بها مواطن عراقي مفادها قيام أحد المواطنين بالنصب عليه بمبلغ 15 ألف دولار وذلك بعد ايهامه بتشغيلها في العملات الرقمية.

وأوضحت المباحث أنه بعد المتابعة الفنية تبين أن من قام بتشغيل المبلغ هو اسم مستعار ويقف خلفه المواطن “أ-ح”.

وأوضحت أنه تم استدعائه واستجوابه تبين أنه الفاعل، وعليه تمت احالته للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي سياق منفصل أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية شكوى المواطن “ا. ص”، والتي مفادها تعرضه للنصب والاحتيال بمبلغ 12 ألف دولار من قبل المدعو( م.ن).

وذكرت المباحث العامة أنه من خلال المتابعة الفنية تم اثبات عملية النصب والاحتيال، حيث أقر المدعو بعملية النصب، من خلال ايهام المشتكي بالاستثمار في مجال العملات الرقمية.

وعليه تمت إحالة ملف القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.