  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إخطار 66 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالاسعار

الأحد 07 نوفمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخطار 66 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالاسعار



رام الله /سما/

 أخطرت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، 66 مطعماً ومحلاً للحلويات في مختلف محافظات الضفة الغربية، لتلاعبها بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن الإخطارات جاءت خلال جولات ميدانية لطواقم حماية المستهلك على المطاعم ومحلات الحلويات بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين حول إقداما على رفع أسعارها.

ودعت المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129 أو عبر أرقام دوائر حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين

#الاقتصاد الوطني #اخطار #تلاعب بالاسعار

الأكثر قراءة اليوم

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

كتائب القسام تكشف تفاصيل أول عملية للكوماندوز البحري

صحيفة تكشف الملفات الخمسة الهامة التي سيناقشها وزير المخابرات المصرية خلال زيارته لإسرائيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

المرور: مصرع شقيقين مسنين بحادث سير وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تصريح

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح 500 تصريح عمل بمجال “الهايتك”

حماس تهدد إسرائيل: تهديد حياة الأسرى سيفجر المعركة والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

غرق

“يما غرقنا والسمك أكلنا”.. حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين

أكبر "عاصفة إلكترونية" عالمية تنطلق مساء اليوم دعما لأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مجلس الأمن يبحث غدا الاستيطان وتصنيف منظمات فلسطينية بـ"الإرهابية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية