رام الله- انطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات

رام الله /سما/

أطلقت وزارة النقل والمواصلات، بالشراكة مع المديرية العامة للشرطة، ومحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، حملة الفحص الشتوي للمركبات في جميع محافظات الوطن، بهدف ضمان جاهزية واستعداد المركبات لفصل الشتاء والظروف الجوية.

وشارك في فعالية انطلاق الحملة، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو، وطواقم الوزارة، وشرطة المرور.

وقال سالم: إن الحملة تحمل رسالة توعوية لسائقي المركبات بضرورة القيام بتجهيز مركباتهم، وفحصها من كافة النواحي الميكانيكية والفنية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، لضمان سلامة مستخدمي الطريق، خاصة أن حوادث السير تزداد في هذا الفصل.

وناشد كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة النقل وجهاز الشرطة، حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين الآخرين.

بدورها، ناشدت غنام السائقين بضرورة توخي الحذر، لأن حياتهم وحياة الناس الآخرين مهمة.

من جانبه، قال الحلو: "نريد أن نتأكد من أن المركبات بحالة سليمة، من حيث الفرامل، والمكابح، والمصابيح"، مؤكدًا أهمية الاستمرارية في هذه الحملة على مدار العام من أجل سلامة مواطنينا.

من جهته، قال مدير عام شرطة المرور أبو زنيد أبو زنيد، إن الحملة كانت عبارة عن تظاهرة وطنية شارك فيها العديد من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية، وتأتي في ظل الارتفاع الملحوظ لحوادث الطرق، وما ينتج عنها من مآسٍ ووفيات وإصابات، وأضرار مادية، وسجلت الشرطة هذا العام 11800 حادث، نتج عنه 115 حالة وفاة، منها 41 حالة وفاة في مركبات غير قانونية.

وأكد أن هذا النشاط يأتي في سياق تعميم الثقافة المرورية وجعل مسألة التعامل مع السلامة المرورية كأولوية وطنية في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الوفيات، مشددًا على عزم الشرطة على تطبيق القانون والنظام، ولن يتم السماح بأية تجاوزات حفاظا على حياة المواطنين.

ولفت أبو زنيد الى أن مسألة السلامة المرورية على الطرق تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي أو الشعبي.

وباشرت الشرطة وبالتعاون مع دوريات السلامة على الطرق فور إطلاق الحملة، بتفقد المركبات المارة، وفحصها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء.

يذكر أن حملة الفحص الشتوي، حملة سنوية يتم تنفيذها في جميع محافظات الوطن بهدف تحفيز السائقين لفحص مركباتهم لتقليل عدد الحوادث المرورية التي تزداد وتيرتها مع بداية فصل الشتاء، من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة بفحص المركبات وأجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها، تسبقها حملة إعلامية لتحفيز السائقين لعمل الصيانة لمركباتهم وتجهيزها بالصورة المناسبة لمواجهة المخاطر في فصل الشتاء خاصة خطر الانزلاق أثناء القيادة.