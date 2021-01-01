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شخصيات ومؤسسات مسيحية ووطنية تقرر إنشاء تجمع مسيحي وطني

الأحد 07 نوفمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شخصيات ومؤسسات مسيحية ووطنية تقرر إنشاء تجمع مسيحي وطني



القدس المحتلة /سما/

تنادت بعض الشخصيات والمؤسسات المسيحية والوطنية مؤخرا من محافظة بيت لحم لمناقشة ودراسة الواقع المسيحي في فلسطين وتعزيز حضوره ودوره الوطني.

ونتج عن هذا النقاش الذي استمر أكثر من عام قرارا بإنشاء تجمع مسيحي وطني بمشاركة الشخصيات الناشطة والشبابية وكافة الفعاليات المسيحية بمختلف أطيافها.

وقد اتخذ قرار إنشاء التجمع بالإجماع في ورشة عمل عقدت يوم 5 سبتمبر الماضي بحضور ومباركة غبطة البطريرك ميشيل صباح والذي أثنى على فكرة التجمع وباركها، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخصية وناشط مسيحي من كافة طوائف محافظة بيت لحم.

وسيعمل التجمع على تعزيز ثقافة المواطنة والمجتمع المدني وتعزيز الدور الوطني بالاستناد إلى المبادىء المسيحية والوطنية والإيمان بالمبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال والدفاع عنها.

كما ويعمل التجمع على تعزيز الوعي الثقافي والتراثي الفلسطيني المسيحي بين المسيحيين خاصة الشباب.

ومن مبادىء التجمع أيضا:
* الايمان بما ورد في وثيقة وقفة حق/كايروس فلسطين من قيم وأفكار واستراتيجيات عمل مسيحية وطنية.
* الايمان بالمواطنة والتعددية وقبول الآخر ونبذ ثقافة الاقصاء والتعصب والتطرف.
* الإيمان الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني بالحرية والسلام والعدالة والاستقلال الوطني والعيش بكرامة.
وقد تقرر عقد المؤتمر العام الأول للتجمع يوم ٢٦ نوفمبر الجاري في بيت لحم.

#تجمع مسيحي وطني

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